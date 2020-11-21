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Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:0. Блицкриг от Моуриньо

Англия
(1 голосов)

В каждом тайме по голу пропустили подопечные Гвардиолы

Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:0. Блицкриг от Моуриньо
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АПЛ. Девятый тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Тоттенхэм - Ман Сити 2:0

Голы: Сон Мин 5, Ло Чельсо 65

Тоттенхэм: 1. Льорис, 3. Регилон, 4. Алдервейрелд (Родон 81), 15. Дайер, 24. Орье, 5. Хейбьерг, 17. Сиссоко, 28. Ндомбеле (Ло Чельсо 65), 7. Сон Мин, 10. Кейн, 23. Бергвейн (Лукас Моура 73).

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 3. Диаш, 14. Лапорт, 27. Канселу, 16. Родри, 17. де Брюйне, 20. Силва (Фоден 72), 9. Габриэл Жезус, 21. Торрес, 26. Марез (Стерлинг 72).

Предупреждения: Сиссоко 42, Кейн 90 - Диаш 87, Торрес 88

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В статье: Хосеп Гвардиола Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити
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Комментарии (3)
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Кююмалайнен (Київ)
21.11.2020 в 21:28
Молодец Жозе, припечатал Хосепа
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Dimka26 (Чернигов)
21.11.2020 в 21:27
дааааа. Пеп себя уже исчерпал. вряд ли ему удастся уже побороться за чемпионство. один кризис. перекатка мяча без острой фазы. это футбол уже прошлого десятилетия. к сожалению..
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.11.2020 в 21:33
барсабол
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