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Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:0. Блицкриг от Моуриньо
В каждом тайме по голу пропустили подопечные Гвардиолы
АПЛ. Девятый тур
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)
Тоттенхэм - Ман Сити 2:0
Голы: Сон Мин 5, Ло Чельсо 65
Тоттенхэм: 1. Льорис, 3. Регилон, 4. Алдервейрелд (Родон 81), 15. Дайер, 24. Орье, 5. Хейбьерг, 17. Сиссоко, 28. Ндомбеле (Ло Чельсо 65), 7. Сон Мин, 10. Кейн, 23. Бергвейн (Лукас Моура 73).
Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 3. Диаш, 14. Лапорт, 27. Канселу, 16. Родри, 17. де Брюйне, 20. Силва (Фоден 72), 9. Габриэл Жезус, 21. Торрес, 26. Марез (Стерлинг 72).
Предупреждения: Сиссоко 42, Кейн 90 - Диаш 87, Торрес 88
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