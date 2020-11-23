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Лэмпард: Если выиграем в Ренна, то в дальнейшем дадим отдохнуть лидерам

Англия
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Фрэнк поделился ожиданиями от матча

Лэмпард: Если выиграем в Ренна, то в дальнейшем дадим отдохнуть лидерам
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ответил на вопросы журналистов перед матчем с "Ренном" на групповой стадии Лиги чемпионов.

"Я доволен шестью победами подряд. Для нас сейчас важно найти баланс. Шесть побед в шести матчах – это здорово, но нам нельзя сбавлять обороты. "Ренн" – хорошая команда. Нужно сохранять форму.

Мы изучили наши ошибки и поработали над зонами, откуда мы пропускали голы. Иногда это были ошибки, как в матчах с "Саутгемптоном" и "Вест Бромвичем" в АПЛ. Где-то – простое невезение. Но концентрация команды стала лучше — все работники клуба способствуют этому. Коллектив превыше всего.

У нас суровый календарь. Мы играем с "Арсеналом" сразу после Рождества, а через несколько дней – у нас следующий матч. Нам нужно победить в завтрашней игре. И если мы выйдем в следующий раунд, мы сможем дать отдохнуть нашим лидерам. Но также мы хотим выиграть группу", – цитирует Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Ренном" и "Челси" состоится завтра, 24 ноября.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Челси
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