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Клопп: Календарь АПЛ? Что бы я ни сказал, это вообще не поможет – пустая трата времени
Юрген на связи
Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз высказался на тему календаря Английской Премьер-лиги. Цитирует немецкого тренера журналист Джеймс Пирс.
"Мои мысли понятны. Но сейчас не время мне говорить об этом. Что бы я ни сказал, это вообще не поможет, поэтому я перестану это делать. Пустая трата времени".
Klopp on the December fixture schedule (playing Sat lunchtime after a Wed night game): "My thoughts are clear. But this isn't the time for me to speak about it. Whatever I said doesn't seem to help so I'll stop talking about it. It's a waste of time." #LFC— James Pearce (@JamesPearceLFC) November 27, 2020
Напомним, завтра "Ливерпуль" сыграет с "Брайтоном" последний свой поединок в ноябре. В декабре команде Клоппа предстоит встретиться с 8 коллективами – "Аякс", "Вулверхэмптон", "Мидтьюлланд", "Фулхэм", "Тоттенхэм", "Кристал Пэлас", "Вест Бромвич Альбион" и "Ньюкасл Юнайтед".
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