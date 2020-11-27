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Клопп: Календарь АПЛ? Что бы я ни сказал, это вообще не поможет – пустая трата времени

Англия
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Юрген на связи

Клопп: Календарь АПЛ? Что бы я ни сказал, это вообще не поможет – пустая трата времени
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Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз высказался на тему календаря Английской Премьер-лиги. Цитирует немецкого тренера журналист Джеймс Пирс.

"Мои мысли понятны. Но сейчас не время мне говорить об этом. Что бы я ни сказал, это вообще не поможет, поэтому я перестану это делать. Пустая трата времени".

Напомним, завтра "Ливерпуль" сыграет с "Брайтоном" последний свой поединок в ноябре. В декабре команде Клоппа предстоит встретиться с 8 коллективами – "Аякс", "Вулверхэмптон", "Мидтьюлланд", "Фулхэм", "Тоттенхэм", "Кристал Пэлас", "Вест Бромвич Альбион" и "Ньюкасл Юнайтед".

Читайте такжеКлопп — о календаре АПЛ: Очевидно, мы с Сити не дружим, но как это возможно?! Может, я тупой
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В статье: Юрген Клопп Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль
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