Клопп: Календарь АПЛ? Что бы я ни сказал, это вообще не поможет – пустая трата времени

Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз высказался на тему календаря Английской Премьер-лиги. Цитирует немецкого тренера журналист Джеймс Пирс.

Klopp on the December fixture schedule (playing Sat lunchtime after a Wed night game): "My thoughts are clear. But this isn't the time for me to speak about it. Whatever I said doesn't seem to help so I'll stop talking about it. It's a waste of time." #LFC