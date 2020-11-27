Клопп: Календарь АПЛ? Что бы я ни сказал, это вообще не поможет – пустая трата времени

Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз высказался на тему календаря Английской Премьер-лиги. Цитирует немецкого тренера журналист Джеймс Пирс.

"Мои мысли понятны. Но сейчас не время мне говорить об этом. Что бы я ни сказал, это вообще не поможет, поэтому я перестану это делать. Пустая трата времени".