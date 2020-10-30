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Клопп — о календаре АПЛ: Очевидно, мы с Сити не дружим, но как это возможно?! Может, я тупой

Англия
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Юрген в своем стиле

Клопп — о календаре АПЛ: Очевидно, мы с Сити не дружим, но как это возможно?! Может, я тупой
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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп недоволен позицией руководства Английской Премьер-лиги по поводу календаря чемпионата. Цитирует Клоппа Manchester Evening News.

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"Я думаю, все согласятся с тем, что если вы играете вечером во вторник, то сможете сыграть и в субботу в 12:30 дня, но почему-то Английская Премьер-лига этого не понимает. Они всегда ставят на этот слот матч команды, которая играла вечером в среду. Так было в ту субботу, когда "Манчестер Сити" нужно было играть в 12:30".

"Я не могу в это поверить. Очевидно, мы не дружим, мы играем друг с другом и сражаемся, но как такое вообще возможно? Может, я тупой… Исполнительный директор АПЛ и другие уже говорили раньше: "Просто так получается и все". Их даже это не беспокоит. Не понимаю почему".

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В статье: Юрген Клопп календарь Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
MEN

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