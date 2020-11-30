АПЛ. Вест Хэм обыгрывает Астон Виллу

"Вест Хэм" забил в первой же своей атаке, что немного упростило дальнейшую задачу обыграть бирмингемцев, но могло все завершиться намного хуже. Боуэн навесил с углового на дальнюю штангу и Огбонна головой вколотил мяч в сетку. После быстрого мяча хозяева отдали инициативу гостям и поплатились за это. После паса Кэша по центру промчался Грилиш, почему-то его никто не встречал и хавбек решился на удар - точно в цель.

"Молотобойцы" вспомнили, как забивали в начале первого тайма и повторили этот трюк в самом начале второй половины встречи. Бенрахма, который только вышел на замену и первым касанием мяча навесил на Боуэна. Джаррод здорово срезал мяч головой в ворота, голкипер не ожидал такой хитрости.

Большими силами "Астон Вилла" пошла вперед, получались очень интересные и качественные комбинации, не случайно "львы" заработали пенальти. Хотя Уоткинс пробил в перекладину и свой шанс упустил. Забил Уоткинс уже в компенсированное время, с близкой дистанции пробил форвард, но арбитры обратились к ВАР и увидели офсайд.

Третья подряд победа "Вест Хэма" выводит его на пятое место в турнирной таблице - очень неплохой результат. Правда, в следующем туре предстоит более сложное испытание, "Ман Юнайтед" будет противостоять лондонцам на их поле. Скорее всего, к тому времени уже будет здоров Андрей Ярмоленко, который сможет помочь своей команде.

АПЛ. Десятый тур

Олимпийский стадион (Лондон)

Вест Хэм - Астон Вилла 2:1

Голы: Огбонна 2, Боуэн 46 - Грилиш 25

На 74 минуте Уоткинс (Астон Вилла) не реализовал пенальти.

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 4. Бальбуэна, 5. Цоуфал, 21. Огбонна, 26. Масуаку, 18. Форнальс, 28. Соучек, 30. Антонио, 41. Райс, 17. Боуэн.

Астон Вилла: 26. Мартинес, 15. Конса, 18. Таргетт, 40. Мингс, 2. Кэш, 6. Дуглас Луис, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 11. Уоткинс, 14. Хурихейн, 17. Трезеге.

Предупреждения: Форнальс 53 - Кэш 68