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Рискует пропустить дерби. Кейн отсутствовал на тренировке Тоттенхэма

Англия
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Большие проблемы для Моуриньо

Рискует пропустить дерби. Кейн отсутствовал на тренировке Тоттенхэма
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Лидер лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн пропустил сегодняшнюю тренировку клуба. Об этом сообщает Sky Sports.

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На пресс-конференции перед матчем ЛЕ, Жозе Моуриньо подтвердил эту информацию, но никакие подробности не раскрыл. Пока неизвестно, сыграет ли форвард на выходных против "Арсенала".

В текущем сезоне Кейн провел 16 матчей, провел 13 матчей и отдал 11 голевых передач.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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