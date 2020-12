Рискует пропустить дерби. Кейн отсутствовал на тренировке Тоттенхэма

Лидер лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн пропустил сегодняшнюю тренировку клуба. Об этом сообщает Sky Sports.

На пресс-конференции перед матчем ЛЕ, Жозе Моуриньо подтвердил эту информацию, но никакие подробности не раскрыл. Пока неизвестно, сыграет ли форвард на выходных против "Арсенала".

Harry Kane is an injury concern for Tottenham ahead of Sunday's north London derby against Arsenal after missing training on Wednesday.