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Тоттенхэм - Арсенал 2:0. В стиле Моуриньо
Необходимый минимум усилий для вполне убедительной победы "шпор"
Не характерная игра для английской Премьер-лиги состоялась в этом северо-лондонском дерби. Одна команда нагнетала, бежала вперед, атаковала почти без пауз на передышку, а вторая провела несколько контратак, забила и позволяла себе перекатывать мяч в центре поля. Пусть "Арсенал" и выглядел при создании своих наступательных комбинаций не очень убедительно, а точнее однообразно, и даже беззубо, зато создавал ритм игры. "Тоттенхэм" же понял, что гости не смогут его чем-то удивить, без особых проблем отбивался, выполнив задачу по забитым мячам еще до перерыва.
Сон Мин после паса Кейна промчался по левому краю, затем сместился в центр и пробил. Все прекрасно было в этой комбинации, скорость корейца, пассивность и безынициативность обороны "канониров", как они позволил сопернику чувствовать себя у чужих ворот, как дома. А удар Сон Мина может претендовать на гол тура. Наверное, подопечные Артеты думали, что такие мячи не залетают.
При счете 1:0 "Хотспур" откровенно отдал инициативу сопернику, стал играть вторым номером, при этом контрвыпады хозяев получались достаточно опасными. Неизвестно, за счет чего "канониры" могли отыграться, только один относительно опасный момент был у гостей, когда Сака взял игру на себя и упал в штрафной. Арбитр не решился назначить пенальти.
В конце первого тайма Сон Мин отдал долг Кейну. Провал в обороне "Арсенала", четыре нападающих вышло на двух защитников, лишнего неплохо разыграли "шпоры", а Кейн с острого угла выстрелил под самую перекладину. Юбилейный 250-й мяч Гарри в карьере.
Чувствовалось спокойствие, хладнокровие и уверенность в своих силах у "Тоттенхэма". А вот "канониры" наоборот суетились и ошибались, даже такие опытные игроки как Виллиан, Обамеянг и Джака напоминали бледные тени самих себя. Был шанс вернуть интригу в противостояние у Ляказетта, получился хороший удар головой, но выручил на 68-й минуте Льорис.
Больше настоящих голевых моментов у "Арсенала" не было. Странное впечатление оставили подопечные Артеты, вроде и владели преимуществом, действовали активно, но КПД от этих действий оказался равен нулю. Всего два удара в створ ворот при том, что почти в два раза больше владели мячом "канониры".
На катастрофическом 15-м месте остается "Арсенал", рискуя надолго задержаться среди аутсайдеров. В следующем туре подопечные Артеты на своем поле сыграют с "Бернли", приемлемым соперником, хотя сейчас неизвестно, чего ждать от "канониров". Тем временем, команда Моуриньо выходит на чистое первое место, никто в этом туре не сместит "Хотспур" с этой комфортной позиции. У "Ливерпуля" хуже разница мячей. И именно с мерсисайдцами "шпоры" сыграют в 13-м туре, а через неделю "Кристал Пэлас" проверит готовность "Тоттенхэма" возглавить чемпионскую гонку.
АПЛ. 11-й тур
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)
Тоттенхэм - Арсенал 2:0
Голы: Сон Мин 13, Кейн 45+1
"Тоттенхэм": Льорис - Орье, Алдервейрелд, Дайер, Регилон - Сиссоко, Хейберг - Сон Мин (Лукас 89), Ло Чельсо (Дэвис 72), Бергвейн (Родон 90+1) - Кейн.
"Арсенал": Лено - Холдинг, Габриэль, Тирни - Бельерин (Нкетиа 75), Партей (Себальос 45+2), Джака, Сака - Виллиан, Ляказетт, Обамеянг.
Предупреждения: Ло Чельсо 41 - Джака 75, Ляказетт 80
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