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Жозе Моуриньо: Еще одну неделю мы будем возглавлять АПЛ

Англия
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Португальский наставник наслаждается временным триумфом

Жозе Моуриньо: Еще одну неделю мы будем возглавлять АПЛ
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал победу своих подопечных в Дерби Северного Лондона против "Арсенала":

"Конечно, мы очень довольны. Мы контролировали игру, играя в защите. Сонни и Гарри, их финиш был великолепным.

Во втором тайме они создали проблемы, "Арсенал" - очень хорошая команда. Мне неважно какие они в таблице, они очень хорошие. Микель - очень хороший тренер. Во втором тайме мы сохранили ворота на замке, что было нашей целью. Они очень хороши в тактическом плане, Микель очень умный.

Мы играли против "Сити", "Челси", "Арсенал" - если вы заработаете три или четыре очка из этих игр, это не конец света, это нормально. Мы взяли семь пунктов. Проблема и загадочность Премьер-лиги заключается в том, мы не можем гарантировать себе победу в следующем матче против "Кристал Пэлэс".

Я верю, что публика и болельщики дома наслаждаются моментом, еще одну неделю мы находимся в верхней части лиги. Это очень радостно для нас", - сказал португалец.

После победы над "Арсеналом" "шпоры" возглавили турнирную таблицу АПЛ с 24-ю очками в активе. Впереди "Тоттенхэм" ждет поединок Лиги Европы против лидера группы J "Антверпена".

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) АПЛ
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Источник:
BBC

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