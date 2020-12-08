Лидер Тоттенхэма высоко оценивает свои физические кондиции и спокойно воспринимает гонку за титул АПЛ

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн поделился своим мнением о текущих результатах "шпор" в АПЛ, а также своих бомбардирских достижениях. Напомним, в матче 11-го тура с "Арсеналом" (2:0) англичанин забил свой 8 гол, а также отдал десятую голевую передачу в сезоне. Цитирует Харри The Independent.

"Сейчас я нахожусь в лучшей форме в своей жизни. Это точно лучшее начало сезона для меня. Однако впереди еще долгий путь, тяжелая гонка, мы уже не раз были на вершине. Мы просто двигаемся от поединка к поединку. Победы над "Арсеналом" и "Сити" помогут нам".