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Лидер Тоттенхэма высоко оценивает свои физические кондиции и спокойно воспринимает гонку за титул АПЛ

Англия
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Харри на связи

Лидер Тоттенхэма высоко оценивает свои физические кондиции и спокойно воспринимает гонку за титул АПЛ
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Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн поделился своим мнением о текущих результатах "шпор" в АПЛ, а также своих бомбардирских достижениях. Напомним, в матче 11-го тура с "Арсеналом" (2:0) англичанин забил свой 8 гол, а также отдал десятую голевую передачу в сезоне. Цитирует Харри The Independent.

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"Сейчас я нахожусь в лучшей форме в своей жизни. Это точно лучшее начало сезона для меня. Однако впереди еще долгий путь, тяжелая гонка, мы уже не раз были на вершине. Мы просто двигаемся от поединка к поединку. Победы над "Арсеналом" и "Сити" помогут нам".

"Важно продолжить. Впереди у нас тяжелые матчи с "Кристал Пэлас" и "Ливерпулем". В АПЛ мы испытываем давление в каждой встрече".

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Харри Кейн Гарри Кейн
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Источник:
independent

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