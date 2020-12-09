  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лэмпард рассказал о сроках восстановления вингеров Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэмпард рассказал о сроках восстановления вингеров Челси

Англия
(1 голосов)

Хаким и КХО выпали

Лэмпард рассказал о сроках восстановления вингеров Челси
Новина українською

Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии травмированных полузащитников Каллума Хадсона-Одои и Хакима Зиеша. Цитирует англичанина пресс-служба "синих":

Читайте такжеЛЧ. Челси – Краснодар 1:1. Пенсионерская прогулка соперников завершилась вничью

"Как показало вчерашнее исследование, то каждый из них пропустит около двух недель, и это успокаивает, особенно в свете опасений относительно повреждения Хакима. Что касается Каллума, то мы не знали, чего ожидать, поскольку он получил травму всего пару дней назад на тренировке".

Напомним, вчера лондонцы сыграли вничью 1:1 с "Краснодаром" в рамках 6-го заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Английская команда вышла в плей-офф турнира с первого места в группе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Хаким Зиеш Каллум Хадсон-Одой
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CFC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...