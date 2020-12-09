Лэмпард рассказал о сроках восстановления вингеров Челси

Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии травмированных полузащитников Каллума Хадсона-Одои и Хакима Зиеша. Цитирует англичанина пресс-служба "синих":

"Как показало вчерашнее исследование, то каждый из них пропустит около двух недель, и это успокаивает, особенно в свете опасений относительно повреждения Хакима. Что касается Каллума, то мы не знали, чего ожидать, поскольку он получил травму всего пару дней назад на тренировке".