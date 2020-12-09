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Сульшер: Спросите Погба, счастлив он в МЮ или нет, я не буду говорить за него
Наставник манкунианцев отреагировал на высказывание Мино Райолы
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал слова Мино Райолы, агента полузащитника Поля Погба.
Ранее Райола заявил, что 27-летний француз не счастлив в "МЮ" и хочет покинуть клуб.
"Чем раньше агент Поля поймет, что футбол — командный вид спорта, тем лучше. Я не хочу тратить на это силы. Я не собираюсь больше говорить об его агенте. Вы должны спросить Погба, счастлив он или нет, я не буду говорить за него. Сейчас Поль сосредоточен на том, чтобы делать все возможное для команды, он много работает на тренировках, ему просто нужно сосредоточиться на своих выступлениях", — приводит слова Сульшера BT Sport.
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