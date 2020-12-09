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Сульшер: Спросите Погба, счастлив он в МЮ или нет, я не буду говорить за него

Англия
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Наставник манкунианцев отреагировал на высказывание Мино Райолы

Сульшер: Спросите Погба, счастлив он в МЮ или нет, я не буду говорить за него
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал слова Мино Райолы, агента полузащитника Поля Погба.

Ранее Райола заявил, что 27-летний француз не счастлив в "МЮ" и хочет покинуть клуб.

"Чем раньше агент Поля поймет, что футбол — командный вид спорта, тем лучше. Я не хочу тратить на это силы. Я не собираюсь больше говорить об его агенте. Вы должны спросить Погба, счастлив он или нет, я не буду говорить за него. Сейчас Поль сосредоточен на том, чтобы делать все возможное для команды, он много работает на тренировках, ему просто нужно сосредоточиться на своих выступлениях", — приводит слова Сульшера BT Sport.

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В статье: Поль Погба Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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