  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Венгер: Для меня Озил никогда не был проблемным игроком
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Венгер: Для меня Озил никогда не был проблемным игроком

Англия
(1 голосов)

Француз встал на защиту экс-подопечного

Венгер: Для меня Озил никогда не был проблемным игроком
Новина українською

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что полузащитник Месут Озил не является проблемным игроком.

"Для меня не было сложно обращаться с ним. Он был парнем, который обладал особым мастерством для креативного игрока и нуждался в том, чтобы получать удовольствие. Он артист, и эти парни чуть более чувствительные. Им нужна поддержка и нужны условия, чтобы выражать себя наилучшим образом.

Есть два способа, как ты можешь настроить игру своей команды. Ты можешь заставить каждого делать одно и то же: работать с одинаковой интенсивностью, выполнять одинаковую оборонительную работу.

Или ты можешь найти компромисс. Обладая креативным игроком, ты можешь разрешить ему меньше обороняться. Ты строишь команду вокруг него, с помощью чего компенсируешь этот дефицит. Над этим стоит подумать", — сообщил Венгер в подкасте ESPN.

Ранее в этом году Озил даже не был заявлен на Премьер-Лигу и Лигу Европы. Его оклад составляет 350 тысяч фунтов в неделю.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Месут Озил Арсен Венгер Арсенал (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...