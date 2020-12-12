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Венгер: Для меня Озил никогда не был проблемным игроком
Француз встал на защиту экс-подопечного
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что полузащитник Месут Озил не является проблемным игроком.
"Для меня не было сложно обращаться с ним. Он был парнем, который обладал особым мастерством для креативного игрока и нуждался в том, чтобы получать удовольствие. Он артист, и эти парни чуть более чувствительные. Им нужна поддержка и нужны условия, чтобы выражать себя наилучшим образом.
Есть два способа, как ты можешь настроить игру своей команды. Ты можешь заставить каждого делать одно и то же: работать с одинаковой интенсивностью, выполнять одинаковую оборонительную работу.
Или ты можешь найти компромисс. Обладая креативным игроком, ты можешь разрешить ему меньше обороняться. Ты строишь команду вокруг него, с помощью чего компенсируешь этот дефицит. Над этим стоит подумать", — сообщил Венгер в подкасте ESPN.
Ранее в этом году Озил даже не был заявлен на Премьер-Лигу и Лигу Европы. Его оклад составляет 350 тысяч фунтов в неделю.
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