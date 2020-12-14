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Де Хеа: Манчестер Юнайтед будет стараться выиграть титул АПЛ в этом странном сезоне
Может, "Арсенал" тоже претендует?
В 12-м туре Английской Премьер-лиги команда Оле Гуннара Сульшера сыграла в нулевую ничью с "Манчестер Сити" и сейчас отстает на пять очков от "Тоттэнхэма". Испанский голкипер "красных дьяволов" Давид Де Хеа считает, что в сезоне 2020/21 может произойти многое.
"Это очень странный сезон. За первое место борется множество команд. Я думаю, что нам нужно быть очень сосредоточенными в каждой игре и стараться выиграть Премьер-лигу. Мы должны мечтать и верить в то, что мы сможем выиграть титул в этом году, и сделать все для этого".
Следующий матч "Манчестер Юнайтед" проведет на выезде с "Шеффилд Юнайтед" 17 декабря. Напомним, что последняя их встреча завершилась ничьей (3:3).
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