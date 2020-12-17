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Фред уверен, что у МЮ есть все шансы возглавить таблицу АПЛ
А может и не возглавить
Полузащитник "МЮ" Фред уверен, что команде Сульшера по силам занять высокое место в таблице.
"Ключ к победе в любом матче - наша решительность и концентрация. В некоторых играх сезона мы это делали и у нас было несколько отличных выступлений. Нам нужно стремиться продолжать.
Сейчас мы очень близки к вершине и в декабре у нас много важных матчей. Если мы их все выиграем, то приблизимся к лидерам или возглавим таблицу. "МЮ" нужно выигрывать каждый матч и у нас будут все шансы быть первыми", - заявил Фред.
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Сейчас "МЮ" идет на девятом месте, но имеет две игры в запасе. Шесть очков позволят "дьяволам" стать вторыми.
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