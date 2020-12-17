Шеффилд - Манчестер Юнайтед 2:3. Волевая победа подопечных Сульшера

Английская Премьер Лига, 13-й тур

Уже в третий раз в этом розыгрыше АПЛ "Шеффилд" забивает первым и потом, мало того, что теряет очки, да еще и проигрывает в итоге. Создать первый гол для хозяев бывшим одноклубникам помог Дин Хендерсон, который забыл, что защищал сегодня ворота именно "Манчестер Юнайтед" (в прошлом сезоне он выступал за "Шеффилд" на правах аренды). При выходе из обороны Магуайр отдал пас на голкипера. Англичанин долго думал, куда деть круглого, что и не понравилось Оливеру Берко, который завоевал мяч и в падении переправил на набегающего Макголдрика. Ирландец свой шанс реализовал.

Уже на 12-й минуте поединка Крис Уайлдер проводил вынужденную замену, из-за которой были сделаны изменения в структурном построении игры "Шеффилда". Вместо травмированного основополагающего полузащитника “клинков” Сандера Берга вышел 38-летний Фил Джагелка. Англичанин расположился ниже, в центре защиты, а центральный оборонец Крис Бэшем поднялся выше, в середину поля. Через четыре минуты Джон Флек имел шанс удвоить преимущество хозяев, однако с линии штрафной не попал в ворота. Восстановить паритет в матче удалось Маркусу Рашфорд в привычном стиле АПЛ. Виктор Линделёф отдал длинную передачу вперед, а английский форвард, опередив защитников, в два касания отправил мяч мимо голкипера соперников.

Уже через семь минут Марсьяль наконец то открыл счет результативным действиям в этом сезоне чемпионата. Поль Погба отдал скрытую навесную передачу в штрафную, куда ворвался его соотечественник. Французский нападающий к мячу сначала не добрался, однако после рикошета от голкипера первым успел на добивании. Марсьяль сразу побежал к Погба со словами "Merci beaucoup", которые переводятся с французского "Спасибо большое". Уже через две минуты Рашфорд получил шанс оформить дубль, однако не реализовал момент после удара с нерабочей левой.

К 51-й минуте встречи "Шеффилд" выбегал в поодинокие атаки, однако к опасности они не приводили. А вот контрнаступления "Манчестер Юнайтед" были крайне острыми. Одна из таких атак выглядела образцово. Погба получил мяч после вбрасывания соперника с аута, прошел нескольких соперников и отдал на Гринвуда через ноги Фернандеша. Молодого английского полузащитника сбили в центре поля, однако мяч подхватил Рашфорд, сразу отдав круглого португальском плеймейкеру и отправился в штрафную. К десятке "МЮ" мяч пришел от Марсьяля, который был следующим участником контратаки после Фернадеша. Рашфорд момент реализовал ударом под паху Рамсдэйлу. Очередной провал защитной линии хозяев. На весь предыдущий абзац в подопечных Сульшера ушло 13 секунд. Похожим стал и счет на табло: 1:3.

Крис Уайлдер усиливал заменами атакующее звено хозяев. Вместо Джагелки, который сам появился с “лавки”, вышел нападающий Муссе. Также на поле появился молодой Райан Брюстер, воспитанник "Ливерпуля". Однако первым после изменений со всех атакующих игроков хотел отличиться Антони Марсьяль на 75-ой минуте встречи. Он мог догнать за голами в этом матче партнера Маркуса Рашфорд, однако его удар по воротам перекрыли центральные защитники. Зато это сделал за 3 мин до окончания основного времени Дэвид Макголдрик, оформив дубль. После подачи с углового Виктор Линделёф сделал вторую голевую передачу в матче, попав точно в голову сопернику, мяч от которого полетел в сетку ворот. Через 5 минут повторить результат предыдущей встречи команд на "Бремолл Лейн" (они сыграли 3:3 в ноябре прошлого года) мог Лес Муссе, который появился со скамейки запасных, однако удар игрока потянул Дин Хендерсон. Матч завершился небольшой схваткой Джека Робинсона и Поля Погба, которые не поделили что-то и начали активно кричать и размахивать руками.

Финальные цифры на табло - 2:3 зафиксировали три события. Первая - "МЮ" уже десять подряд матчей побеждает в выездных матчах АПЛ. Вторая - шесть подряд гостевых поединков "маникунианцы" забивают трижды за игру, что до сих пор не удавалось никому за всю историю высшего дивизиона Англии. Третья - 10 подряд встреч на выезде "красные дьяволы" забивают на выезде (повторение рекорда "Тоттенхэма" 1960 года). После матча "Манчестер Юнайтед" поднимается на 6-е место АПЛ, а "Шеффилд" продолжает замыкать турнирку с одним очком за 13 туров.

Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 2:3

Голы: Макголдрик 5, 87 - Рашфорд 26, 52, Марсьяль 33

Шеффилд Юнайтед: Рамсдэйл - Балдок, Бэшем, Иган, Робинсон, Стивенс - Берге (Джагелка 12 (Муссе 63)), Ампаду, Флек - Берк (Брюстер 74), Макголдрик.

Манчестер Юнайтед: Хендерсон - Ван Биссака, Линделёф, Магуайр, Теллес - Матич, Погба - Гринвуд (Мата 74), Фернандеш (ван де Бек 80), Рашфорд, Марсьяль (Мактоминей 90).

Предупреждения: Джагелка 51, Иган 70, Робинсон 90+5 - Хендерсон 90+1, Погба 90+5.