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Микель Артета: Мы доминировали против Эвертона, но нам не повезло

Англия
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Очередное поражение канониров

Микель Артета: Мы доминировали против Эвертона, но нам не повезло
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Главный тренер лондонского "Арсенала" прокомментировал выступление своей команды в выездном матче против "Эвертона":

“Не пропустив много, мы проиграли игру за два ключевых момента. Мы реагировали очень хорошо, доминировали в игре, создали достаточно шансов, по крайней мере, чтобы не проиграть, например, попали в штангу. Нам не повезло. Мы проиграли "Бернли", который не имел ударов в створ ворот (автогол Обамеянга), и теперь проигрываем из-за нескольких шансов соперника.

Это действительно тяжело играть против команды с низкой линией обороны. Мы усложняем себе задачу, первыми пропуская гол.У нас было 15 выстрелов, но только два в створ. Нам нужно улучшить нашу скорость и развивать темп.

Мы должны создавать больше для победы в футбольных матчах. Ребята все еще борются. Они сейчас расстроены", - сказал Микель.

Это поражение стало пятым в семи последних матчах АПЛ для Арсенала (две ничьи). После неутешительного результата "канониры" расположились на 15-ой позиции турнирной таблицы, опережая зону вылета на четыре очка. Впереди на подопечных Артеты ожидают матчи против "Манчестер Сити" (Кубок Лиги) и "Челси" (АПЛ).

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Эвертон (Ливерпуль) АПЛ
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
20.12.2020 в 01:29
Микель-прекращай. Хватит рассказывать басни, ни кто не видит футбола у Арсенала как минимум с начала чемпионата. Игры нет в принципе, а у тебя тактических мыслей в частности. Ты выиграл по сути два матча за все это время, с Ман.Сити в полуфинале и с Челси в финале (но там большую роль сыграл судейский фактор), на этом все достижения заканчиваются. Матч за Суперкубок не в счёт, то была просто предсезонка. Группа лиги Европы- детский сад. Команду ты не создал, а временный успех был всего лишь иллюзией после небольшого психологического подъема связанного со сменой тренера. Теперь результат твоей работы более объективен- и он плачевен. Тебе нужно уходить, лучше не будет, а на хуже Арсенал точно не заслужил.
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