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Микель Артета: Мы доминировали против Эвертона, но нам не повезло
Очередное поражение канониров
Главный тренер лондонского "Арсенала" прокомментировал
“Не пропустив много, мы проиграли игру за два ключевых момента. Мы реагировали очень хорошо, доминировали в игре, создали достаточно шансов, по крайней мере, чтобы не проиграть, например, попали в штангу. Нам не повезло. Мы проиграли "Бернли", который не имел ударов в створ ворот (автогол Обамеянга), и теперь проигрываем из-за нескольких шансов соперника.
Это действительно тяжело играть против команды с низкой линией обороны. Мы усложняем себе задачу, первыми пропуская гол.У нас было 15 выстрелов, но только два в створ. Нам нужно улучшить нашу скорость и развивать темп.
Мы должны создавать больше для победы в футбольных матчах. Ребята все еще борются. Они сейчас расстроены", - сказал Микель.
Это поражение стало пятым в семи последних матчах АПЛ для Арсенала (две ничьи). После неутешительного результата "канониры" расположились на 15-ой позиции турнирной таблицы, опережая зону вылета на четыре очка. Впереди на подопечных Артеты ожидают матчи против "Манчестер Сити" (Кубок Лиги) и "Челси" (АПЛ).
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