Микель Артета: Мы доминировали против Эвертона, но нам не повезло

Главный тренер лондонского "Арсенала" прокомментировал выступление своей команды в выездном матче против "Эвертона" :

“Не пропустив много, мы проиграли игру за два ключевых момента. Мы реагировали очень хорошо, доминировали в игре, создали достаточно шансов, по крайней мере, чтобы не проиграть, например, попали в штангу. Нам не повезло. Мы проиграли "Бернли", который не имел ударов в створ ворот (автогол Обамеянга), и теперь проигрываем из-за нескольких шансов соперника.

Это действительно тяжело играть против команды с низкой линией обороны. Мы усложняем себе задачу, первыми пропуская гол.У нас было 15 выстрелов, но только два в створ. Нам нужно улучшить нашу скорость и развивать темп.

Мы должны создавать больше для победы в футбольных матчах. Ребята все еще борются. Они сейчас расстроены", - сказал Микель.