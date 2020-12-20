АПЛ. Вест Бромвич крупно уступил Астон Вилле

Часто в футболе бывает, что смена тренера дает мгновенный результат, игроки чувствуют желание проявить себя при новом наставнике, играют на максимуме возможностей и команда добивается определенных результатов. Но это не про "Вест Бромвич". В прошлом туре "дрозды" отстояли ничью с "Ман Сити" 1:1, что не помогло Славену Биличу. Хорват исчерпал доверие владельцев клуба.

Может Эллардайс пока только закладывает фундамент будущей игры "Альбиона", но сейчас ничего такого не видно. "Астон Вилла" тотально доминировала в игре, буквально, делала все, что хотела. Уже на пятой минуте Эль-Гази воспользовался пасом Траоре и открыл счет в матче. Затем Ливермор заработал красную карточку, облегчив задачу гостям.

Во втором тайме бирмингемцы дожали "Вест Бром", оформив разгром. Траоре и Эль-Гази стали героями встречи, хотя особо геройствовать не пришлось. Один из аутсайдеров Премьер-лиги явно в разбалансированном состоянии, даже на гол престижа подопечные Эллардайса не наиграли. "Дрозды" заслуженно остаются на предпоследнем месте в таблице, "Львы" поднимаются в первую десятку.

АПЛ. 14-й тур

Стадион: Хоторнс (Вест Бромвич)

Вест Бромвич - Астон Вилла 0:3

Голы: Эль-Гази 5, Траоре 84, Эль-Гази 87

Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 3. Гиббс, 6. Аджайи, 27. О`Ши, 18. Галлахер, 8. Ливермор, 10. Филлипс, 11. Диангана, 19. Сойерс, 29. Ахирн-Грант.

Астон Вилла: 26. Мартинес, 18. Таргетт, 30. Хаус, 40. Мингс, 2. Кэш, 6. Дуглас Луис, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 11. Уоткинс, 15. Траоре, 21. Эль-Гази.

Удаление: Ливермор 36