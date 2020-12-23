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Кубок лиги Англии. Тоттенхэм проходит Сток Сити

Англия
(1 голосов)

Малыми силами обыграть "гончаров" не удалось

Кубок лиги Англии. Тоттенхэм проходит Сток Сити
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Кубок английской лиги. Четвертьфинал

Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент)

Сток Сити - Тоттенхэм 1:3

Голы: Томсон 53 - Бэйл 22, Дэвис 71, Кейн 81

Сток: Лонерган, Коллинз, Бэтт, Суттар, Смит, Казинс, Томпсон, Фокс, Окли, Бут, МакКлин, Браун.

Тоттенхэм: Льорис, Доэрти, Санчес, Дайер, Дэвис, Хейбьерг, Уинкс, Алли, Лукас, Бэйл, Кейн.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Сток Сити
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