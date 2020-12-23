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Кубок лиги Англии. Тоттенхэм проходит Сток Сити
Малыми силами обыграть "гончаров" не удалось
Кубок английской лиги. Четвертьфинал
Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент)
Сток Сити - Тоттенхэм 1:3
Голы: Томсон 53 - Бэйл 22, Дэвис 71, Кейн 81
Сток: Лонерган, Коллинз, Бэтт, Суттар, Смит, Казинс, Томпсон, Фокс, Окли, Бут, МакКлин, Браун.
Тоттенхэм: Льорис, Доэрти, Санчес, Дайер, Дэвис, Хейбьерг, Уинкс, Алли, Лукас, Бэйл, Кейн.
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