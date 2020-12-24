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Анчелотти - о поражении от МЮ: Мы разочарованы вылетом, но не сожалеем ни о чем. Смотрим вперед

Англия
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"Эвертон" достаточно сделал для победы над "МЮ", хотя и не добился своего...

Анчелотти - о поражении от МЮ: Мы разочарованы вылетом, но не сожалеем ни о чем. Смотрим вперед
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Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поделился своими мыслями о поражении в Кубке лиги от "Манчестер Юнайтед" (0:2).

- Мы достаточно сделали для победы: сыграли хорошо, здорово защищались. После 20-й минуты мы контролировали ход матча. Мы мало атаковали, но качественно защищались до 70-й минуты. Они больше владели мячом, у них более качественная команда, так что нам приходилось защищаться. У нас были опасные контратаки, и игра шла так, как мы планировали.

Оставляли слишком много свободного места в центре поля, и в итоге это позволило проявиться лучшим качествам Кавани, который забил прекрасный гол. Мы разочарованы вылетом, но не сожалеем ни о чем. Мы сыграли хорошо, игроки жертвовали собой, усердно работали. Да, мы проиграли, но мы смотрим вперед, – цитирует Анчелотти Sky Sports.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед
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