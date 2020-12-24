Эвертон теряет двух ключевых игроков на последние матчи года

Сразу двух футболистов теряет ливерпульский "Эвертон" на последние две игры года. Об этом передает Sky Sports.

Во вчерашнем матче кубка лиги против "МЮ" ушиб головы получил Ришарлисон. Хамес Родригес также никак не может восстановиться после очередной травмы.

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До Нового года "ириски" сыграют против "Шеффилд Юнайтед" и "Ман Сити".