Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон теряет двух ключевых игроков на последние матчи года
Плохие новости для Анчелотти
Сразу двух футболистов теряет ливерпульский "Эвертон" на последние две игры года. Об этом передает Sky Sports.
Во вчерашнем матче кубка лиги против "МЮ" ушиб головы получил Ришарлисон. Хамес Родригес также никак не может восстановиться после очередной травмы.
Читайте такжеКогда ВАР отсутствует. Кавани грубо оттолкнул соперника в матче кубка лиги и избежал удаления
До Нового года "ириски" сыграют против "Шеффилд Юнайтед" и "Ман Сити".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мариуполь подписал первого зимнего новичка. И снова из Шахтера
- Рух обратился с жалобой в УАФ на президента Ингульца
- Официально. Милевский вернулся в чемпионат Украины
- Игрок Ман Юнайтед оформил самый быстрый дубль в истории АПЛ
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...