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Тиаго Силва: Хочу сыграть на ЧМ-2022
К тому моменту ветерану исполнится 38 лет
Защитник "Челси" и сборной Бразилии Тиаго Силва заявил, что рассчитывает принять участие в финальном турнире ЧМ-2022.
– Ты по-прежнему мечтаешь сыграть за Бразилию на этом знаковом турнире?
– Да. Во-первых, у меня есть амбиции продолжать показывать хорошие результаты в "Челси". Я выбрал этот клуб, чтобы продолжать выступать на очень-очень высоком уровне.
Конечно, я полон амбиций продолжать упорно трудиться, чтобы сыграть на следующем чемпионате мира. Этот чемпионат мира будет особенным, непохожим на все остальные.
Я надеюсь, что у меня будет возможность поехать туда, но пока я должен продолжать работать на этом уровне и продолжать побеждать в квалификационных матчах своей сборной, чтобы пройти отбор на чемпионат мира. Люди многое говорят о чемпионате мира, но сначала нужно пройти квалификацию.
Это моя главная цель – продолжать играть с партнерами по команде и выигрывать матчи, чтобы пройти квалификацию, а затем, конечно же, подготовиться и попытаться вернуть большой трофей в Бразилию, – сказал Силва официальному сайту "Челси".
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