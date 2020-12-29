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Одного Жиру недостаточно. Челси - Астон Вилла 1:1. Обзор матча и видео голов
Челси – Астон Вилла ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 28 декабря ⋇ АПЛ на UA-Футбол
“Челси” продолжил неутешительную серию результатов, не сумев переиграть “Астон Виллу”. Команда Фрэнка Лэмпарда выиграла всего один из пяти последних матчей чемпионата Англии и продолжает оставаться вне первой четверки. В первом тайме болельщикам “Челси” подарил надежду Оливье Жиру, головой замкнув прострел Чилвелла, но после перерыва “Вилла” отыгралась – забил Эль-Гази. В итоге 1:1.
АПЛ. 16-й тур. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Голы: Жиру 34 – Эль-Гази 51
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