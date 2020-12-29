Одного Жиру недостаточно. Челси - Астон Вилла 1:1. Обзор матча и видео голов

“Челси” продолжил неутешительную серию результатов, не сумев переиграть “Астон Виллу”. Команда Фрэнка Лэмпарда выиграла всего один из пяти последних матчей чемпионата Англии и продолжает оставаться вне первой четверки. В первом тайме болельщикам “Челси” подарил надежду Оливье Жиру, головой замкнув прострел Чилвелла, но после перерыва “Вилла” отыгралась – забил Эль-Гази. В итоге 1:1.

АПЛ. 16-й тур. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

"Челси" – "Астон Вилла" 1:1

Голы: Жиру 34 – Эль-Гази 51