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Одного Жиру недостаточно. Челси - Астон Вилла 1:1. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Челси – Астон Вилла ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 28 декабря ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Одного Жиру недостаточно. Челси - Астон Вилла 1:1. Обзор матча и видео голов
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“Челси” продолжил неутешительную серию результатов, не сумев переиграть “Астон Виллу”. Команда Фрэнка Лэмпарда выиграла всего один из пяти последних матчей чемпионата Англии и продолжает оставаться вне первой четверки. В первом тайме болельщикам “Челси” подарил надежду Оливье Жиру, головой замкнув прострел Чилвелла, но после перерыва “Вилла” отыгралась – забил Эль-Гази. В итоге 1:1.

АПЛ. 16-й тур. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

"Челси" – "Астон Вилла" 1:1

Голы: Жиру 34 – Эль-Гази 51

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Оливье Жиру Челси (Лондон) АПЛ
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