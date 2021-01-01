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Английские "лисы" продлили соглашение с основным центрбэком

Англия
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Английские "лисы" продлили соглашение с основным центрбэком
Новина українською

"Лестер" продолжил сотрудничество с защитником Джонни Эвансом, сообщает клуб.

Соглашение с 32-летним игроком сборной Северной Ирландии рассчитано до лета 2023 года.

Эванс выступает за "Лестер" с 2018 года, ранее он играл за «Манчестер Юнайтед», «Сандерленд», «Вест Бромвич». В составе «МЮ» трижды стал чемпионом Англии.

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В статье: Джонни Эванс Лестер Сити
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