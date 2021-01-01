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Гвардиола: У нас было достаточно игроков, чтобы играть против Эвертона

Англия
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Испанец мог привлечь игроков из академии

Гвардиола: У нас было достаточно игроков, чтобы играть против Эвертона
Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвариола рассказал о своих попытках все-таки добиться проведения матча 16-го тура АПЛ против "Эвертона":

"У нас было достаточно игроков, чтобы играть против" Эвертона ". Мы могли привлечь академию. Мы хотели провести встречу, но в день матча мы сообщили Премьер-лигу о новых случаях заражения.

Я лично позвонил Карло Анчелотти, чтобы сообщить о ситуации, потому что мы можем играть, но представьте, что может случиться, если игроки "Эвертона" тоже заразились бы от нас. Это был бы большой риск", - сказал наставник.

Напомним, что накануне игры с "ирисками" заразились Кайл Уолкер и Габриэль Жезус. Сегодня стало известно, что еще три футболиста сдали положительные тесты на коронавирус. В общем уже пятеро футболистов не смогут принять участие в воскресном поединке против "Челси".

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В статье: Хосеп Гвардиола Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Манчестер Сити коронавирус
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Источник:
Sky Sports

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