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Гвардиола: У нас было достаточно игроков, чтобы играть против Эвертона
Испанец мог привлечь игроков из академии
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвариола рассказал о своих попытках все-таки добиться проведения матча 16-го тура АПЛ против "Эвертона":
"У нас было достаточно игроков, чтобы играть против" Эвертона ". Мы могли привлечь академию. Мы хотели провести встречу, но в день матча мы сообщили Премьер-лигу о новых случаях заражения.
Я лично позвонил Карло Анчелотти, чтобы сообщить о ситуации, потому что мы можем играть, но представьте, что может случиться, если игроки "Эвертона" тоже заразились бы от нас. Это был бы большой риск", - сказал наставник.
Напомним, что накануне игры с "ирисками" заразились Кайл Уолкер и Габриэль Жезус. Сегодня стало известно, что еще три футболиста сдали положительные тесты на коронавирус. В общем уже
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