Гвардиола: У нас было достаточно игроков, чтобы играть против Эвертона

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвариола рассказал о своих попытках все-таки добиться проведения матча 16-го тура АПЛ против "Эвертона":

"У нас было достаточно игроков, чтобы играть против" Эвертона ". Мы могли привлечь академию. Мы хотели провести встречу, но в день матча мы сообщили Премьер-лигу о новых случаях заражения.

Я лично позвонил Карло Анчелотти, чтобы сообщить о ситуации, потому что мы можем играть, но представьте, что может случиться, если игроки "Эвертона" тоже заразились бы от нас. Это был бы большой риск", - сказал наставник.