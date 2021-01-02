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Выходя в лидеры АПЛ. Ман Юнайтед – Астон Вилла 2:1. Обзор матча

Англия
(1 голосов)

"Манкуниацы" сравнялись с "Ливерпулем"

Выходя в лидеры АПЛ. Ман Юнайтед – Астон Вилла 2:1. Обзор матча
UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Астон Виллу" (2:1) в рамках 16-го тура АПЛ.

Победу "дьяволам" принесли голы Антони Марсьяля и Бруну Фернандеша с пенальти, на что "вилланы" ответили мячом Бертрана Траоре.

Благодаря этому успеху "МЮ" сравнялся по очкам с лидером АПЛ "Ливерпулем". На счету команд по 33 набранных пункта.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Юнайтед
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