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Сон достиг отметки в 100 голов в футболке Тоттенхэма
Юбилейный гол корейца пришелся на "Лидс"
В матче 17-го тура чемпионата Англии
Второй гол "шпор" в этом поединке забил нападающий Сон Хин Мин - корейский форвард отличился с игры на 43-й минуте встречи.
Таким образом, 28-летний Сон достиг отметки в 100 голов в футболке лондонского клуба во всех турнира. Для достижения данной цели Сону понадобилось 253 матча.
До этого только 17 игроков забивали 100 мячей в составе "Тоттенхэма".
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