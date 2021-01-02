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Сон достиг отметки в 100 голов в футболке Тоттенхэма

Англия
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Юбилейный гол корейца пришелся на "Лидс"

Сон достиг отметки в 100 голов в футболке Тоттенхэма
Новина українською

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" дома уверенно обыграл "Лидс" со счетом 3:0.

Второй гол "шпор" в этом поединке забил нападающий Сон Хин Мин - корейский форвард отличился с игры на 43-й минуте встречи.

Таким образом, 28-летний Сон достиг отметки в 100 голов в футболке лондонского клуба во всех турнира. Для достижения данной цели Сону понадобилось 253 матча.

До этого только 17 игроков забивали 100 мячей в составе "Тоттенхэма".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Сон Хин Мин
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