Сон достиг отметки в 100 голов в футболке Тоттенхэма

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" дома уверенно обыграл "Лидс" со счетом 3:0.

Второй гол "шпор" в этом поединке забил нападающий Сон Хин Мин - корейский форвард отличился с игры на 43-й минуте встречи.

Таким образом, 28-летний Сон достиг отметки в 100 голов в футболке лондонского клуба во всех турнира. Для достижения данной цели Сону понадобилось 253 матча.

До этого только 17 игроков забивали 100 мячей в составе "Тоттенхэма".