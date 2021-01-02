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Тренер Астон Виллы: Погба зацепил себя сам. Там не было пенальти

Англия
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И VAR не помог

Тренер Астон Виллы: Погба зацепил себя сам. Там не было пенальти
Новина українською

Главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит раскритиковал работу Майкла Оливера, который обслуживал вчерашнюю встречу его подопечных против "Манчестер Юнайтед". Наставник считает, что к назначенному пенальти в ворота его команды есть вопросы, и его нужно было просматривать на видеоповторе:

"В динамике мне казалось, что это пенальти. Я подумал, что Дуглас Луис действовал слишком жестко. Но сейчас, просмотрев эпизод, думаю, что Погба зацепил себя сам.

По моему мнению, Майкла Оливера должны были отправить к монитору. Для этого и нужен VAR. Если есть сомнения, то иди и пересматривай момент.

Тогда я не сомневался в том, что это пенальти. Но Погба зацепил сам себя. Просмотрев эпизод, я изменил мнение и считаю, что пенальти там не было", - сказал наставник бирмингемцев.

Одиннадцатиметровый удар реализовал Бруну Фернандеш и установил окончательный результат встречи - 2:1 в пользу "маникунианцев".

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Поль Погба АПЛ Манчестер Юнайтед Дуглас Луис Дин Смит
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Источник:
SkySports

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