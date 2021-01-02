Тренер Астон Виллы: Погба зацепил себя сам. Там не было пенальти

Главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит раскритиковал работу Майкла Оливера, который обслуживал вчерашнюю встречу его подопечных против "Манчестер Юнайтед". Наставник считает, что к назначенному пенальти в ворота его команды есть вопросы, и его нужно было просматривать на видеоповторе:

"В динамике мне казалось, что это пенальти. Я подумал, что Дуглас Луис действовал слишком жестко. Но сейчас, просмотрев эпизод, думаю, что Погба зацепил себя сам.

По моему мнению, Майкла Оливера должны были отправить к монитору. Для этого и нужен VAR. Если есть сомнения, то иди и пересматривай момент.

Тогда я не сомневался в том, что это пенальти. Но Погба зацепил сам себя. Просмотрев эпизод, я изменил мнение и считаю, что пенальти там не было", - сказал наставник бирмингемцев.