СМИ: Ман Сити рассматривает возможность подписания Серхио Рамоса

Уже через полгода у Серхио Рамоса закончится контракт с мадридским "Реалом". Переговоры о новой сделке идут тяжело.

По данным ESPN, этим может воспользоваться "Ман Сити". Пеп Гвардиола высокого мнения о Рамосе и может попытаться переманить его в Англию.

"Горожане", учитывая, что Рамос может перейти бесплатно, готовы пойти на условия испанца и дать ему двухлетний контракт. Приоритет для самого Серхио - продолжить карьеру в "Реале".

Man City are closely monitoring Sergio Ramos' situation at Real Madrid with an eye to signing him as a free agent this summer, multiple sources have told @RodrigoFaez & @alexkirkland pic.twitter.com/RvG6TkSyzm