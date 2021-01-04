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СМИ: Ман Сити рассматривает возможность подписания Серхио Рамоса

Англия
(1 голосов)

Представляете испанца, который играет под руководством Гвардиолы?

СМИ: Ман Сити рассматривает возможность подписания Серхио Рамоса
UA-Футбол
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Уже через полгода у Серхио Рамоса закончится контракт с мадридским "Реалом". Переговоры о новой сделке идут тяжело.

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По данным ESPN, этим может воспользоваться "Ман Сити". Пеп Гвардиола высокого мнения о Рамосе и может попытаться переманить его в Англию.

"Горожане", учитывая, что Рамос может перейти бесплатно, готовы пойти на условия испанца и дать ему двухлетний контракт. Приоритет для самого Серхио - продолжить карьеру в "Реале".

В текущем сезоне испанский центрбек отыграл 16 матчей и забил три гола.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Комментарии (5)
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MES QUE UN CLUB
04.01.2021 в 19:06
Покупать его надо было раньше, когда он действительно был ещё в форме и системы VAR не было.)) Да и в раздевалке он потеряется, это не Мадрид и с английским будет тяжело. Слышал я от надёжных источников, что школьный диплом он купил в тридцать лет и то будущая жена настояла. Вот прямо так и сказала:»Серёга, без диплома ни, ни, даже не проси, не дам» ))
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Michael-K (Івано-Франківськ)
04.01.2021 в 19:03
А ще не виключено, що капітан Барси в МС перейде літом. Мессі і Рамос в одній команді- ото був би номер...)))
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Барселиниус (землянин)
04.01.2021 в 18:32
Это шо, из рубрики "Летіли вутки..."?
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+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.01.2021 в 18:30
Капитан Реала МС точно усилит, в отличие от капитана Барселоны)))
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0
-2
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Loader (Днепр)
04.01.2021 в 18:40
Кого он усилит? Рамос не на топ-уровне уже пару сезонов. Потому Реал и сопротивляется долгосрочному контракту.
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