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СМИ: Ман Сити рассматривает возможность подписания Серхио Рамоса
Представляете испанца, который играет под руководством Гвардиолы?
Уже через полгода у Серхио Рамоса закончится контракт с мадридским "Реалом". Переговоры о новой сделке идут тяжело.
По данным ESPN, этим может воспользоваться "Ман Сити". Пеп Гвардиола высокого мнения о Рамосе и может попытаться переманить его в Англию.
"Горожане", учитывая, что Рамос может перейти бесплатно, готовы пойти на условия испанца и дать ему двухлетний контракт. Приоритет для самого Серхио - продолжить карьеру в "Реале".
Man City are closely monitoring Sergio Ramos' situation at Real Madrid with an eye to signing him as a free agent this summer, multiple sources have told @RodrigoFaez & @alexkirkland pic.twitter.com/RvG6TkSyzm— ESPN FC (@ESPNFC) January 4, 2021
В текущем сезоне испанский центрбек отыграл 16 матчей и забил три гола.
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