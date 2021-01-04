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Рио Фердинанд рассказал, кто может заменить Погба в случае его ухода
Интересный выбор
Легенда "МЮ" Рио Фердинанд рассказал, почему не особо переживает о возможном уходе Поля Погба.
"Меня не волнует, уйдет Погба летом или нет. Мой выбор - Грилиш. Я знаю его еще с тех пор, когда он был подростком и пришел в мой ресторан. Я купил ему и его отцу билеты на игру.
Джек из отличной семьи и обожает футбол. Я слышал от многих, что он усердно выполняет своб работу и хочет продолжать идти к вершине. Если бы я был тренером топ-клуба Англии, то не позволил бы ему находиться в "Астон Вилле" и подписал его", - заявил Фердинанд.
В текущем сезоне Грилиш провел 16 матчей, забил шесть голов и отдал девять голевых передач.
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