  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп: Саутгемптон был на грани, но все же справился с нашим давлением
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: Саутгемптон был на грани, но все же справился с нашим давлением

Англия
(1 голосов)

Наставник "красных" разочарован игрой

Клопп: Саутгемптон был на грани, но все же справился с нашим давлением
Новина українською

В понедельник, 4 января, в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" сыграл в гостях против "Саутгемптона". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Главный тренер "Ливерпуль" Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды.

"Если вы попадете в ситуацию, как мы поступили вчера вечером против такого противника, как "Саутгемптон", то вы будете играть с огнем. Они слишком хороши для этого, как и остальные команды Премьер-лиги. Мы не забиваем поздние голы, потому что делали это в прошлом. Вы делаете это, потому что вы оказываете на оппонента такое сильное давление, что он больше не может с этим справиться. Я думаю, что Саутгемптон был на грани этого, но они все еще могли справиться с этим, так как мы помогли. Это все. Сегодня вечером мы были недостаточно хороши", - цитирует слова официальный сайт клуба.

По результатам 17-го тура в турнирной таблице "Ливерпуль" находится на 1 месте с 33 очками, однако опережает МЮ, у которого к тому же игра в запасе, лишь по разнице забитых и пропущенных. Следующий матч команда Клоппа сыграет в Кубке Англии с Астоной Виллой, 8 января.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль "Саутгемптон"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...