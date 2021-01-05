Клопп: Саутгемптон был на грани, но все же справился с нашим давлением

В понедельник, 4 января, в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" сыграл в гостях против "Саутгемптона". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Главный тренер "Ливерпуль" Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды.

"Если вы попадете в ситуацию, как мы поступили вчера вечером против такого противника, как "Саутгемптон", то вы будете играть с огнем. Они слишком хороши для этого, как и остальные команды Премьер-лиги. Мы не забиваем поздние голы, потому что делали это в прошлом. Вы делаете это, потому что вы оказываете на оппонента такое сильное давление, что он больше не может с этим справиться. Я думаю, что Саутгемптон был на грани этого, но они все еще могли справиться с этим, так как мы помогли. Это все. Сегодня вечером мы были недостаточно хороши", - цитирует слова официальный сайт клуба.

По результатам 17-го тура в турнирной таблице "Ливерпуль" находится на 1 месте с 33 очками, однако опережает МЮ, у которого к тому же игра в запасе, лишь по разнице забитых и пропущенных. Следующий матч команда Клоппа сыграет в Кубке Англии с Астоной Виллой, 8 января.