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Арсенал намерен зимой продать нескольких игроков
Известны две фамилии
Лондонский "Арсенал" хочет зимой почистить состав, отпустив ненужных футболистов.
По данным журналиста Фабрицио Романо, сейчас клуб работает над продажей Сократиса и Озила. По первому уже ведутся переговоры с итальянской "Дженоа".
Arsenal are working to sell players in the next days after Saliba and Kolasinac. Genoa have asked for Sokratis Papastathopoulos. #AFC hope to sell also Mesut Özil as soon as possible. ⚪️???? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2021
Отметим, что "канониры" отпустили в полугодовую аренду Колашинаца и Салиба.
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