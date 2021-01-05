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Арсенал намерен зимой продать нескольких игроков

Англия
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Известны две фамилии

Арсенал намерен зимой продать нескольких игроков
UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" хочет зимой почистить состав, отпустив ненужных футболистов.

По данным журналиста Фабрицио Романо, сейчас клуб работает над продажей Сократиса и Озила. По первому уже ведутся переговоры с итальянской "Дженоа".

Отметим, что "канониры" отпустили в полугодовую аренду Колашинаца и Салиба.

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В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон) Сократис Папастатопулос
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