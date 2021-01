Арсенал намерен зимой продать нескольких игроков

Лондонский "Арсенал" хочет зимой почистить состав, отпустив ненужных футболистов.

По данным журналиста Фабрицио Романо, сейчас клуб работает над продажей Сократиса и Озила. По первому уже ведутся переговоры с итальянской "Дженоа".

Arsenal are working to sell players in the next days after Saliba and Kolasinac. Genoa have asked for Sokratis Papastathopoulos. #AFC hope to sell also Mesut Özil as soon as possible. ⚪️???? #transfers