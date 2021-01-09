Стив Брюс высказался на остановку сезона в АПЛ

Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс считает, что с точки зрения морали было бы правильно остановить этот футбольный сезон.

Из-за вспышек коронавируса внутри клубов уже более 60 матчей были отложены или отменены в этом сезоне. При этом ситуация с количеством инфицированных только усугубляется.

Брюс, чей клуб ранее в этом сезоне закрывал свою тренировочную базу из-за вспышки COVID-19, осознает финансовые последствия, но все равно предпочел бы отсидеться дома, пока ситуация не утихнет.