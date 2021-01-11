Англия
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МЮ против Ливерпуля. Состоялась жеребьевка двух раундов кубка Англии
Будет на что посмотреть
Состоялась жеребьевка четвертого и пятого раундов кубка Англии. Представляем вашему вниманию результаты.
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Четвертый раунд (матчи пройдут 22-го - 25-го января)
- Челтнем Таун - Ман Сити
- Борнмут - Кроли Таун
- Суонси - Ноттингем Форест
- МЮ - Ливерпуль
- Саутгемптон/Шрусбери Таун - Арсенал
- Барнсли - Норвич
- Чорли - Вулверхэмптон
- Миллуолл - Бристоль Сити
- Брайтон - Блэкпул
- Челси - Лутон
- Стокпорт Каунти/Вест Хэм - Донкастер Роверс
- Брентфорд - Лестер
- Эвертон - Шеффилд Уэнсдей
- Фулхэм - Бернли
- Шеффилд Юнайтед - Плимут Аргайл
- Уиком Уондерерс - Тоттенхэм
Пятый раунд (матчи пройдут 9-го - 11-го февраля)
- Фулхэм/Бернли - Борнмут/Кроли Таун
- МЮ/Ливерпуль - Стокпорт Каунти/Вест Хэм - Донкастер Роверс
- Шеффилд Юнайтед/Плимут Аргайл - Миллуолл/Бристоль Сити
- Чорли/Вулверхэмптон - Саутгемптон/Шрусбери Таун - Арсенал
- Барнсли/Норвич - Челси/Лутон
- Эвертон/Шеффилд Уэнсдей - Уиком Уондерерс/Тоттенхэм
- Суонси/Ноттингем Форест - Челтнем Таун/Ман Сити
- Брентфорд/Лестер - Брайтон/Блэкпул
Lots of either/or here....— BBC Sport (@BBCSport) January 11, 2021
But here's the #FACup fifth round draw.
Some potential ties to get VERY excited about!
???? https://t.co/a7fR6ZvChB pic.twitter.com/m7EvvO3zh5
Напомним, что действующий обладатель кубка Англии - лондонский "Арсенал".
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