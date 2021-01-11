  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ против Ливерпуля. Состоялась жеребьевка двух раундов кубка Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ против Ливерпуля. Состоялась жеребьевка двух раундов кубка Англии

Англия
(1 голосов)

Будет на что посмотреть

МЮ против Ливерпуля. Состоялась жеребьевка двух раундов кубка Англии
UA-Футбол
Новина українською

Состоялась жеребьевка четвертого и пятого раундов кубка Англии. Представляем вашему вниманию результаты.

Читайте также16 лет и 5 месяцев. Самый молодой дебютант в истории Тоттенхэма забил гол в первом же матче за команду

Четвертый раунд (матчи пройдут 22-го - 25-го января)

  • Челтнем Таун - Ман Сити
  • Борнмут - Кроли Таун
  • Суонси - Ноттингем Форест
  • МЮ - Ливерпуль
  • Саутгемптон/Шрусбери Таун - Арсенал
  • Барнсли - Норвич
  • Чорли - Вулверхэмптон
  • Миллуолл - Бристоль Сити
  • Брайтон - Блэкпул
  • Челси - Лутон
  • Стокпорт Каунти/Вест Хэм - Донкастер Роверс
  • Брентфорд - Лестер
  • Эвертон - Шеффилд Уэнсдей
  • Фулхэм - Бернли
  • Шеффилд Юнайтед - Плимут Аргайл
  • Уиком Уондерерс - Тоттенхэм

Пятый раунд (матчи пройдут 9-го - 11-го февраля)

  • Фулхэм/Бернли - Борнмут/Кроли Таун
  • МЮ/Ливерпуль - Стокпорт Каунти/Вест Хэм - Донкастер Роверс
  • Шеффилд Юнайтед/Плимут Аргайл - Миллуолл/Бристоль Сити
  • Чорли/Вулверхэмптон - Саутгемптон/Шрусбери Таун - Арсенал
  • Барнсли/Норвич - Челси/Лутон
  • Эвертон/Шеффилд Уэнсдей - Уиком Уондерерс/Тоттенхэм
  • Суонси/Ноттингем Форест - Челтнем Таун/Ман Сити
  • Брентфорд/Лестер - Брайтон/Блэкпул

Напомним, что действующий обладатель кубка Англии - лондонский "Арсенал".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Кубок Англии Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...