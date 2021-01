Моуриньо: Озил заявил, что никогда не перейдет в Тоттенхэм? Кто сказал, что мы им интересуемся?

Отвечая на вопросы своих подписчиков в социальных сетях, Месут Озил заявил, что никогда не перейдет в "Тоттенхэм". Наставник "шпор" Жозе Моуриньо нашел, чем ответить игроку.

"Слова Озила? Кто сказал, что мы интересуемся его трансфером", - коротко ответил Жозе Моуриньо.

Mesut Ozil: I would rather retire than sign for Tottenham.



Jose Mourinho: ☠️



(via @SpursOfficial)pic.twitter.com/aXl2ZtSuDt