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Моуриньо: Озил заявил, что никогда не перейдет в Тоттенхэм? Кто сказал, что мы им интересуемся?
"Особенный"
Отвечая на вопросы своих подписчиков в социальных сетях, Месут Озил заявил, что никогда не перейдет в "Тоттенхэм". Наставник "шпор" Жозе Моуриньо нашел, чем ответить игроку.
"Слова Озила? Кто сказал, что мы интересуемся его трансфером", - коротко ответил Жозе Моуриньо.
Mesut Ozil: I would rather retire than sign for Tottenham.— FOX Soccer (@FOXSoccer) January 12, 2021
Jose Mourinho: ☠️
(via @SpursOfficial)pic.twitter.com/aXl2ZtSuDt
Стоит напомнить, что Месут играл под руковосдством португальца в "Реале" в начале прошлого десятилетия.
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