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Моуриньо: Озил заявил, что никогда не перейдет в Тоттенхэм? Кто сказал, что мы им интересуемся?

Англия
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"Особенный"

Моуриньо: Озил заявил, что никогда не перейдет в Тоттенхэм? Кто сказал, что мы им интересуемся?
UA-Футбол
Новина українською

Отвечая на вопросы своих подписчиков в социальных сетях, Месут Озил заявил, что никогда не перейдет в "Тоттенхэм". Наставник "шпор" Жозе Моуриньо нашел, чем ответить игроку.

"Слова Озила? Кто сказал, что мы интересуемся его трансфером", - коротко ответил Жозе Моуриньо.

Стоит напомнить, что Месут играл под руковосдством португальца в "Реале" в начале прошлого десятилетия.

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В статье: Месут Озил Жозе Моуриньо Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон)
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