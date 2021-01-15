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Экс-игрок Ливерпуля: Клаттенбург признает, что МЮ судили предвзято, это непрофессионально

Англия
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Экс-игрок Ливерпуля: Клаттенбург признает, что МЮ судили предвзято, это непрофессионально
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Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн прокомментировал в своем Твиттере высказывания слова экс-арбитра Английской Премьер-лиги Марка Клаттенбурга.

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Напомним, вчера бывший судья уличил менеджера "красных" Юргена Клоппа в лицемерии и ненароком намекнул, что во времена сэра Алекса Фергюсона арбитры иногда принимали решения в пользу "Манчестер Юнайтед".

"Это в лучшем случае непрофессионально, когда рефери, который обязан быть беспристрастным, делает такое заявление. Честность – превыше всего. Марк признает, что раньше, в эпоху Фергюсона, "МЮ" судили предвзято. Все это слышать неприятно".

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В статье: Алекс Фергюсон Марк Клаттенбург Ливерпуль Диитмар Хаманн Манчестер Юнайтед
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