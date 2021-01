Экс-игрок Ливерпуля: Клаттенбург признает, что МЮ судили предвзято, это непрофессионально

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн прокомментировал в своем Твиттере высказывания слова экс-арбитра Английской Премьер-лиги Марка Клаттенбурга.

Напомним, вчера бывший судья уличил менеджера "красных" Юргена Клоппа в лицемерии и ненароком намекнул, что во времена сэра Алекса Фергюсона арбитры иногда принимали решения в пользу "Манчестер Юнайтед".

Pretty disturbing to hear that from someone who refereed during Ferguson’s reign, admitting there used to be bias towards Man United https://t.co/wmZWCxk7RT

Not really but it’s unprofessional at best when a referee who is supposed to be impartial comes out with such a statement. Integrity of the game is paramount https://t.co/0NQQF50Qs8