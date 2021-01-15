Экс-игрок Ливерпуля: Клаттенбург признает, что МЮ судили предвзято, это непрофессионально

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн прокомментировал в своем Твиттере высказывания слова экс-арбитра Английской Премьер-лиги Марка Клаттенбурга.

Напомним, вчера бывший судья уличил менеджера "красных" Юргена Клоппа в лицемерии и ненароком намекнул, что во времена сэра Алекса Фергюсона арбитры иногда принимали решения в пользу "Манчестер Юнайтед".

"Это в лучшем случае непрофессионально, когда рефери, который обязан быть беспристрастным, делает такое заявление. Честность – превыше всего. Марк признает, что раньше, в эпоху Фергюсона, "МЮ" судили предвзято. Все это слышать неприятно".

Pretty disturbing to hear that from someone who refereed during Ferguson’s reign, admitting there used to be bias towards Man United https://t.co/wmZWCxk7RT — Didi Hamann (@DietmarHamann) January 14, 2021