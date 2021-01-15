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Очередная попытка избавиться. Челси нашел Дринкуотеру новый клуб

Англия
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Подписали на свою голову

Очередная попытка избавиться. Челси нашел Дринкуотеру новый клуб
UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Челси" нашел новый клуб для Дэнни Дринкуотера, куда полузащитник будет отправлен в аренду. Об этом передает Фабрицио Романо.

Англичанин отправится в Турцию и полгода проведет в ФК "Касымпаша". Ранее он играл в аренде за "Астон Виллу", но последний раз на поле выходил еще в феврале 2020-го.

"Челси" заплатил за Дринкуотера 38 миллионов в 2017-м. После он редко играл за "синих" и дважды отправлялся в аренду.

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В статье: Челси (Лондон) Дэниел Дринкуотер Касымпаша
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