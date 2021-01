Очередная попытка избавиться. Челси нашел Дринкуотеру новый клуб

Лондонский "Челси" нашел новый клуб для Дэнни Дринкуотера, куда полузащитник будет отправлен в аренду. Об этом передает Фабрицио Романо.

Англичанин отправится в Турцию и полгода проведет в ФК "Касымпаша". Ранее он играл в аренде за "Астон Виллу", но последний раз на поле выходил еще в феврале 2020-го.

While negotiations with AC Milan for Tomori are progressing, Chelsea loan out Danny Drinkwater to Kasimpasa until the end of the season, as per @NizaarKinsella. ???????? #CFC