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Погба: Матч против Ливерпуля - настоящая битва, и МЮ об этом знает
Хавбек поделился мыслями перед матчем против мерсисайдцев
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба высказался накануне поединка 19-го тура АПЛ против "Ливерпуля".
"В "МЮ" тебя постоянно ожидают большие матчи, но этот – настоящая битва, и мы об этом знаем. Нам нужно сохранять спокойствие и не терять концентрации", – поделился хавбек.
Матч между "Ман Юнайтед" и "Ливерпулем" пройдет завтра, 17-го января. Начало встречи - 18:30.
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Источник:Twitter ManUtd
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