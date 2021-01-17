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Погба: Матч против Ливерпуля - настоящая битва, и МЮ об этом знает

Англия
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Хавбек поделился мыслями перед матчем против мерсисайдцев

Погба: Матч против Ливерпуля - настоящая битва, и МЮ об этом знает
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Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба высказался накануне поединка 19-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

"В "МЮ" тебя постоянно ожидают большие матчи, но этот – настоящая битва, и мы об этом знаем. Нам нужно сохранять спокойствие и не терять концентрации", – поделился хавбек.

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Матч между "Ман Юнайтед" и "Ливерпулем" пройдет завтра, 17-го января. Начало встречи - 18:30.

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В статье: Поль Погба АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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