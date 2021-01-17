Погба: Матч против Ливерпуля - настоящая битва, и МЮ об этом знает

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба высказался накануне поединка 19-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

"В "МЮ" тебя постоянно ожидают большие матчи, но этот – настоящая битва, и мы об этом знаем. Нам нужно сохранять спокойствие и не терять концентрации", – поделился хавбек.