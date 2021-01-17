Матч против МЮ стал для Клоппа 200-м в рамках АПЛ

В рамках 19-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" принимал "Манчестер Юнайтед" и сыграл в нулевую ничью.

Этот поединок стал для наставника хозяев Юргена Клоппа 200-м на посту главного тренера мерсисайдского клуба в рамках АПЛ.

Под руководством немецкого специалиста "Ливерпуль" одержал 127 побед в первых 200 матчах. Лучший показатель на этом отрезке игр показал лишь нынешний тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо - португалец победил 137 раз.

Примечательно, что у главного тренера "Ман Сити" Пепа Гвардиолы и бывшего наставник "МЮ" Алекса Фергюсона по 122 победы в первых 200 поединках АПЛ.