Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч против МЮ стал для Клоппа 200-м в рамках АПЛ
Немец одержал 127 побед. Лучший старт был только у Моуриньо
В рамках 19-го тура чемпионата Англии
Этот поединок стал для наставника хозяев Юргена Клоппа 200-м на посту главного тренера мерсисайдского клуба в рамках АПЛ.
Под руководством немецкого специалиста "Ливерпуль" одержал 127 побед в первых 200 матчах. Лучший показатель на этом отрезке игр показал лишь нынешний тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо - португалец победил 137 раз.
Примечательно, что у главного тренера "Ман Сити" Пепа Гвардиолы и бывшего наставник "МЮ" Алекса Фергюсона по 122 победы в первых 200 поединках АПЛ.
Популярное сейчас
- Матч Динамо с солигорским Шахтёром вероятно будет отменён
- Бывшего игрока сборной Украины не взяли в албанский клуб
- Шахтёр сделал предложение по бразильскому вундеркинду – СМИ
- Шпорам не нужен Бэйл, Озил в шаге от Фенербахче. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО