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Клопп: Все хотят видеть голы. Но нельзя заставить игроков их забивать
Наставник мерсисайдцев подвел итоги матча с "красными дьяволами"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями после
"Если бы мы выиграли со счетом 1:0, то я бы сказал, что все в порядке. Нельзя отрицать, что у "Манчестер Юнайтед" были моменты. Нельзя. Они в хорошем состоянии.
Учитывая все сказанные перед игрой слова – "МЮ" летит, а мы испытываем проблемы – мои парни провели сегодня хороший матч. В первом тайме был отличный контрпрессинг, мяч хорошо ходил. Но мы не забили. Это самое важное в футболе.
Второй тайм вышел более открытым. У них было два голевых момента, и Алиссон сделал два хороших сэйва. Нет простого объяснения малому количеству забитых голов. Всегда будут нереализованные моменты. Нужно продолжать двигаться вперед, игнорируя все, что об этом говорят. Все хотят видеть голы. Но нельзя заставить игроков их забивать.
Это футбол. Такое случается. Бывают моменты, когда невозможно объяснить, почему ты забиваешь со всех углов. В матче с "Кристал Пэлас" залетало все. Такие ситуации немного раздражают.
Мне нравится то, как мы играем. Я вижу, что многие выдают очень качественные матчи, командная игра тоже была на уровне. Это не тот результат, которого мы хотели, но тот, который получили", – рассказал немецкий наставник.
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