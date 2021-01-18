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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0. Видео обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, Английская Премьер-лига, 17 января 2021

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, которые встречались в 19-м туре чемпионата Англии. Хозяева значительно больше били по воротам, чем соперник, но хотя бы раз огорчить Давида Де Хеа им так и не удалось. Для Ливерпуля это уже четвертый матч без побед, как следствие команда Клоппа опустилась на четвертую строчку по итогам тура. МЮ продолжает лидировать, но в спину дышит Манчестер Сити.

Английская Премьер-лига. 19-й тур
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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