Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, Английская Премьер-лига, 17 января 2021
Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, которые встречались в 19-м туре чемпионата Англии. Хозяева значительно больше били по воротам, чем соперник, но хотя бы раз огорчить Давида Де Хеа им так и не удалось. Для Ливерпуля это уже четвертый матч без побед, как следствие команда Клоппа опустилась на четвертую строчку по итогам тура. МЮ продолжает лидировать, но в спину дышит Манчестер Сити.
Английская Премьер-лига. 19-й тур
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Баскский характер и Месси-хулиган. Барселона - Атлетик 2:3. Обзор матча и видео голов
- Барселона - Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании
- МЮ остается лидером, Ливерпуль лишь третий. Турнирная таблица АПЛ 2020/21
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...