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Летом Челси хочет активировать опцию выкупа в контракте лидера дортмундской Боруссии
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Летом "Челси" приложит все усилия, чтобы подписать форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда – об этом сообщает журналист авторитетного издания The Athletic Саймон Джонсон.
Контракт норвежца со "шмелями" истекает в 2022 году, однако "Челси" готов активировать летнюю опцию выкупа в трудовом договоре Эрлинга. "Синие" заплатят за футболиста 75 миллионов евро.
20-летний Холанд забил 35 голов в 35 матчах с тех пор, как год назад переехал в Дортмунд из австрийского клуба "Зальцбург". Отмечается, что также за нападающим следят "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Манчестер Сити".
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