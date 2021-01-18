Летом Челси хочет активировать опцию выкупа в контракте лидера дортмундской Боруссии

Летом "Челси" приложит все усилия, чтобы подписать форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда – об этом сообщает журналист авторитетного издания The Athletic Саймон Джонсон.

Контракт норвежца со "шмелями" истекает в 2022 году, однако "Челси" готов активировать летнюю опцию выкупа в трудовом договоре Эрлинга. "Синие" заплатят за футболиста 75 миллионов евро.

20-летний Холанд забил 35 голов в 35 матчах с тех пор, как год назад переехал в Дортмунд из австрийского клуба "Зальцбург". Отмечается, что также за нападающим следят "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Манчестер Сити".