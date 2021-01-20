Лестер Сити - Челси 2:0. Видео обзор матча

Вашему вниманию предлагаем видео та обзор матча 18-го тура Премьер лиги "Лестер Сити" - "Челси", который завершился со счетом 2:0. Исход матча хозяева решили в первом тайме. Голы на счету Онинье Ндиди и Джеймса Мэддисона. Благодаря этой победе "лисы" набрали 38 очков и возглавили турнирную таблицу английской Премьер-лиги. "Челси" расположились на 8-м месте с 29 баллами.

АПЛ.18-й тур

Лестер Сити - Челси 2:0

Голы: Ндиди, 6, Мэддисон, 41