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Лестер Сити - Челси 2:0. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Премьер-лиги Лестер Сити - Челси, 19 января 2021
Вашему вниманию предлагаем видео та обзор матча 18-го тура Премьер лиги "Лестер Сити" - "Челси", который завершился со счетом 2:0. Исход матча хозяева решили в первом тайме. Голы на счету Онинье Ндиди и Джеймса Мэддисона. Благодаря этой победе "лисы" набрали 38 очков и возглавили турнирную таблицу английской Премьер-лиги. "Челси" расположились на 8-м месте с 29 баллами.
АПЛ.18-й тур
Лестер Сити - Челси 2:0
Голы: Ндиди, 6, Мэддисон, 41
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