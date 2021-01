Арсенал заинтересован в трансфере 31-летнего Бертранда

Лондонский "Арсенал" планирует зимой укрепить левый фланг обороне. Один из кандидатов - Райан Бертранд.

Левый защитник "Саутгемптона" дал понять клубу, что продлит контракт, который заканчивается летом, лишь после поднятия зарплаты. Этим и хотят воспользоваться "канониры", дешево подписав сменщика для Кирана Тирни.

Arsenal are interested in signing Ryan Bertrand ✍️



Bertrand has just six months left on his contract at Southampton and wants a significant pay rise before agreeing a new deal.



Arsenal are looking at options at left-back having allowed Sead Kolasinac to join Schalke on loan ???? pic.twitter.com/LZDrNhqG4Y