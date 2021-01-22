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Арсенал заинтересован в трансфере 31-летнего Бертранда

Англия
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Арсенал заинтересован в трансфере 31-летнего Бертранда
UA-Футбол
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Лондонский "Арсенал" планирует зимой укрепить левый фланг обороне. Один из кандидатов - Райан Бертранд.

Левый защитник "Саутгемптона" дал понять клубу, что продлит контракт, который заканчивается летом, лишь после поднятия зарплаты. Этим и хотят воспользоваться "канониры", дешево подписав сменщика для Кирана Тирни.

В текущем сезоне англичанин успел провести 18 матчей без результативных действий.

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В статье: Арсенал (Лондон) Райан Бертранд "Саутгемптон"
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