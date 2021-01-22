Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал заинтересован в трансфере 31-летнего Бертранда
Чисто для ротации
Лондонский "Арсенал" планирует зимой укрепить левый фланг обороне. Один из кандидатов - Райан Бертранд.
Левый защитник "Саутгемптона" дал понять клубу, что продлит контракт, который заканчивается летом, лишь после поднятия зарплаты. Этим и хотят воспользоваться "канониры", дешево подписав сменщика для Кирана Тирни.
Arsenal are interested in signing Ryan Bertrand ✍️— Goal (@goal) January 22, 2021
Bertrand has just six months left on his contract at Southampton and wants a significant pay rise before agreeing a new deal.
Arsenal are looking at options at left-back having allowed Sead Kolasinac to join Schalke on loan ???? pic.twitter.com/LZDrNhqG4Y
В текущем сезоне англичанин успел провести 18 матчей без результативных действий.
Популярное сейчас
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- УАФ назначила штраф Игорю Суркису за некорректные высказывания
- Игроки Динамо воспользовались свободным временем от Луческу и устроили путешествие
- Ярмоленко - ключ к третьей победе подряд. Вест Хэм - Вест Бромвич 2:1. Видео обзор матча
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО