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Вклад Ярмоленко в успех Вест Хэма, победа Шеффилда и встречи андердогов – 1/16 финала Кубка Англии

Англия
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Результаты субботних поединков второго временного слота (17:00)

Вклад Ярмоленко в успех Вест Хэма, победа Шеффилда и встречи андердогов – 1/16 финала Кубка Англии
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Для английских болельщиков матч "Вест Хэм Юнайтед" – "Донкастер" котировался не многим выше поединка "Шеффилд" – "Плимут", однако украинских поклонников футбола наверняка больше интересовала именно встреча в Лондоне. Ярмоленко вышел на поле с первых минут и, что особенно интересно, на острие атаки. В последний раз украинец появлялся в старте "молотобойцев" пару недель назад также в кубковом поединке.

Хозяева запрягали недолго – уже на второй минуте Андрей отдал на Фредерикса, а тот успешно прострелил на Форнальса. Экс-игрок "Динамо" старался активничать, он много времени проводил в зонах перед штрафной площадкой "Донкастера", стягивая футболистов соперника на себя и открываясь под передачи партнеров. В последнем компоненте украинец и вовсе преуспел: Бенрахма нашел Ярмоленко качественным пасом, а тот избежал офсайда и подсек снаряд над голкипером.

Второй тайм превратился в формальность, ведь гостям не хватало мастерства, чтобы продемонстрировать качественную игру в атаке. "Вест Хэм" играл спокойно, забил третий гол, точнее, его себе футболисты "Донкастера" оформили сами в простой ситуации после подачи с корнера, а также четвертый – успел на отскок Афолайян. Дальше в 1/8 турнира "молотобойцы" сыграют на выезде с "Ливерпулем" или "МЮ" – ждем автографов Андрея?

"Вест Хэм Юнайтед" – "Донкастер Роверс" 4:0

Голы: Форнальс (2), Ярмоленко (32), Батлер (автогол, 53), Афолайян (78)

"Вест Хэм Юнайтед": Фабьяньский (Тротт, 83) – Фредерикс (Баптисте, 83), Бальбуэна, Диоп, Джонсон – Нобл, Соучек (Афолайян, 70), Форнальс, Лансини, Бенрахма – Ярмоленко

"Донкастер Роверс": Бэлкхем – Райт (Амос, 79), Андерсон, Батлер, Джон – Халлидей, Смит (Ричардс, 64), Тейлор (Уильямс, 70), Джеймс, Локило (Джонс, 64) – Окенабирхи

"Шеффилд Юнайтед" – "Плимут" 2:1

Голы: Башэм (39), Шарп (47) – Камара (75)

"Суонси" – "Ноттингем Форест" 5:1

Голы: Каллен (7, 67), Граймс (29), Граймс (60, с пенальти), Купер (85) – Нокэрт (56)

"Миллуол" – "Бристоль Сити" 0:3

Голы: Дьеду (32, с пенальти), Уэллс (58), Семеньо (72)

"Брайтон" – "Блэкпул" 2:1

Голы: Биссума (27), Альсате (58) – Мадин (45+2)

"Барнсли" – "Норвич" 1:0

Гол: Стайлз (56)

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В статье: Андрей Ярмоленко Миллуолл Бристоль Сити Кубок Англии Ноттингем Форрест Блэкпул Барнсли (Англия) Миллуолл (Англия) Брайтон энд Хоув Альбион Шеффилд Юнайтед Донкастер Роверс Норвич Сити (Англия) Норвич Сити Плимут Аргайл Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Вест Хэм (Лондон) Барнсли Суонси
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