Вклад Ярмоленко в успех Вест Хэма, победа Шеффилда и встречи андердогов – 1/16 финала Кубка Англии

Для английских болельщиков матч "Вест Хэм Юнайтед" – "Донкастер" котировался не многим выше поединка "Шеффилд" – "Плимут", однако украинских поклонников футбола наверняка больше интересовала именно встреча в Лондоне. Ярмоленко вышел на поле с первых минут и, что особенно интересно, на острие атаки. В последний раз украинец появлялся в старте "молотобойцев" пару недель назад также в кубковом поединке.

Хозяева запрягали недолго – уже на второй минуте Андрей отдал на Фредерикса, а тот успешно прострелил на Форнальса. Экс-игрок "Динамо" старался активничать, он много времени проводил в зонах перед штрафной площадкой "Донкастера", стягивая футболистов соперника на себя и открываясь под передачи партнеров. В последнем компоненте украинец и вовсе преуспел: Бенрахма нашел Ярмоленко качественным пасом, а тот избежал офсайда и подсек снаряд над голкипером.

Второй тайм превратился в формальность, ведь гостям не хватало мастерства, чтобы продемонстрировать качественную игру в атаке. "Вест Хэм" играл спокойно, забил третий гол, точнее, его себе футболисты "Донкастера" оформили сами в простой ситуации после подачи с корнера, а также четвертый – успел на отскок Афолайян. Дальше в 1/8 турнира "молотобойцы" сыграют на выезде с "Ливерпулем" или "МЮ" – ждем автографов Андрея?

"Вест Хэм Юнайтед" – "Донкастер Роверс" 4:0

Голы: Форнальс (2), Ярмоленко (32), Батлер (автогол, 53), Афолайян (78)

"Вест Хэм Юнайтед": Фабьяньский (Тротт, 83) – Фредерикс (Баптисте, 83), Бальбуэна, Диоп, Джонсон – Нобл, Соучек (Афолайян, 70), Форнальс, Лансини, Бенрахма – Ярмоленко

"Донкастер Роверс": Бэлкхем – Райт (Амос, 79), Андерсон, Батлер, Джон – Халлидей, Смит (Ричардс, 64), Тейлор (Уильямс, 70), Джеймс, Локило (Джонс, 64) – Окенабирхи

"Шеффилд Юнайтед" – "Плимут" 2:1

Голы: Башэм (39), Шарп (47) – Камара (75)

34 - At 34 years and 353 days, Billy Sharp is the oldest player to both score and assist a goal in an FA Cup game for a Premier League side since Ryan Giggs against Fulham in January 2013 (39y 58d). Vintage. pic.twitter.com/zGcREE28ni