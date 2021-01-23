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Марсель продаст одного из своих лидеров в Астон Виллу
Морган Сансон готовится к переезду в Англию
Полузащитник "Марселя" Морган Сансон вскоре станет игроком "Астон Виллы". Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
Французский клуб получит за игрока до 17 млн евро вместе с бонусами. Персональные условия между сторонами уже заключены. На следующей неделе футболист приедет в Англию для прохождения медицинского обследования. На его место "Марсель" надеется подписать нового полузащитника.
Морган Сансон выступает за "Марсель" с января 2017 года. С тех пор он провел за команду 157 матчей, записав в свой актив 25 голов и 22 ассиста. В этом сезоне на его счету пять результативных действий (2+3) в 19 поединках. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.
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