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The Athletic: Вест Хэм пытается купить лучшего бомбардира Ла Лиги

Англия
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Игрок "Севильи" попал на глаза скаутам лондонцев

The Athletic: Вест Хэм пытается купить лучшего бомбардира Ла Лиги
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Нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несири может присоединиться к "Вест Хэму" до конца текущего трансферного окна. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Оренштайн.

"Молотобойцы" ищут замену Себастьяну Аллеру, который недавно перешел в "Аякс". "Вест Хэм" в минувшие выходные уже предложил андалусийцам 25 млн евро плюс пять миллионов бонусных за марокканца, однако испанцы отказались. Переговоры продолжаются, ведь лондонцы хотят усилить свой состав именно этим нападающим до закрытия трансферного окна.

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Эн-Несири в этом сезоне провел за "Севилью" 27 матчей во всех турнирах и записал в свой актив 16 забитых мячей. На данный момент он является лучшим бомбардиром Ла Лиги с 12-ю голами. На его счету уже два хет-трика в текущем чемпионате. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 15 млн евро.

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В статье: АПЛ Севилья Ла Лига Вест Хэм (Лондон) Юссеф Эн-Несири
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Источник:
The Athletic

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