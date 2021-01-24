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Бруну Фернандеш после победы над Ливерпулем: У фанатов будет хорошая неделя

Англия
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Португалец подвел итоги победы над командой Юргена Клоппа

Бруну Фернандеш после победы над Ливерпулем: У фанатов будет хорошая неделя
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В матче 4-го раунда Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:2.

Атакующий полузащитник "красных дьяволов" Бруну Фернандеш забил в этом поединке победный мяч. Португальский хавбек так прокомментировал исход игры.

– Мы играли хорошо, создавали много моментов, прессинговали их больше, чем в матче Премьер-лиги.

– Рады ли вы тому, какая строится команда?

– Очень. Играть за этот клуб в Премьер-лиге – это мечта. Все знают, я знаю, что теперь фанаты счастливы, у них будет хорошая неделя, – рассказал Бруну.

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В статье: Кубок Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Источник:
BBC

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