Бруну Фернандеш после победы над Ливерпулем: У фанатов будет хорошая неделя

В матче 4-го раунда Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:2.

Атакующий полузащитник "красных дьяволов" Бруну Фернандеш забил в этом поединке победный мяч. Португальский хавбек так прокомментировал исход игры.

– Мы играли хорошо, создавали много моментов, прессинговали их больше, чем в матче Премьер-лиги.

– Рады ли вы тому, какая строится команда?

– Очень. Играть за этот клуб в Премьер-лиге – это мечта. Все знают, я знаю, что теперь фанаты счастливы, у них будет хорошая неделя, – рассказал Бруну.