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Бруну Фернандеш после победы над Ливерпулем: У фанатов будет хорошая неделя
Португалец подвел итоги победы над командой Юргена Клоппа
В матче 4-го раунда Кубка Англии
Атакующий полузащитник "красных дьяволов" Бруну Фернандеш забил в этом поединке победный мяч. Португальский хавбек так прокомментировал исход игры.
– Мы играли хорошо, создавали много моментов, прессинговали их больше, чем в матче Премьер-лиги.
– Рады ли вы тому, какая строится команда?
– Очень. Играть за этот клуб в Премьер-лиге – это мечта. Все знают, я знаю, что теперь фанаты счастливы, у них будет хорошая неделя, – рассказал Бруну.
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