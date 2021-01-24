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Сульшер: Я был уверен, что Бруну забьет, если у него будет штрафной
Наставник "МЮ" подвел итоги победы над "Ливерпулем"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился мыслями после
"Великолепно. Мы отыграли действительно хорошо, забили хорошие голы. Команда должна хорошо обороняться против "Ливерпуля", нам удалось хорошо отреагировать на пропущенные голы, и, конечно, под конец были моменты, но мы держали их подальше от наших ворот.
Отличный гол, хороший штрафной удар. Когда не выпускаешь Бруну в старте, как я поступил сегодня, он остается примерно на 45 минут после тренировки и исполняет штрафные, так было вчера. Поэтому я был вполне уверен, что он может забить, если у него будет такая возможность.
Рэшфорд играл в центре нападения, справа, слева, и мы чувствовали, что если сможем сегодня забить пораньше, то сможем атаковать их, потому что "Ливерпуль" высоко обороняется. Поэтому нам следовало быть быстрыми с мячом, что мы и сделали", - рассказал наставник "красных дьяволов".
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