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The Telegraph: сегодня Челси уволит Фрэнка Лэмпарда – синих возглавит немец

Англия
(3 голосов)

Выиграл у "Лутона" и теперь все?

The Telegraph: сегодня Челси уволит Фрэнка Лэмпарда – синих возглавит немец
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Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард сегодня, 25 января, может покинуть свою должность – об этом сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу. Футболистам "синих" сказали не приезжать на базу в Кобхэм утром.

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Напомним, вчера, 24 января, "Челси" обыграл "Лутон Таун" в поединке 1/16 финала Кубка Англии и вышел в следующую стадию соревнования. На данный момент "синие" занимают девятую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Лэмпард возглавил команду летом 2019 года. Саймон Джонсон, Фабрицио Романо и другие авторитетные инсайдеры сообщают, что "пенсионеров" возглавит Томас Тухель, который недавно был уволен из "Пари Сен-Жермен".

Среднее количество очков англичанина за один матч составляет 1,67 – это 4-й самый низкий показатель среди всех менеджеров "Челси" в АПЛ.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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Источник:
The Telegraph

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