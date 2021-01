The Telegraph: сегодня Челси уволит Фрэнка Лэмпарда – синих возглавит немец

Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард сегодня, 25 января, может покинуть свою должность – об этом сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу. Футболистам "синих" сказали не приезжать на базу в Кобхэм утром.

Напомним, вчера, 24 января, "Челси" обыграл "Лутон Таун" в поединке 1/16 финала Кубка Англии и вышел в следующую стадию соревнования. На данный момент "синие" занимают девятую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Лэмпард возглавил команду летом 2019 года. Саймон Джонсон, Фабрицио Романо и другие авторитетные инсайдеры сообщают, что "пенсионеров" возглавит Томас Тухель, который недавно был уволен из "Пари Сен-Жермен".

1.67 - Frank Lampard's points per game average of 1.67 is the 4th lowest of any permanent Chelsea manager in the Premier League, with the 1.35 goals per game conceded under his reign the worst at the club. Door. pic.twitter.com/dlYtzG6l1x