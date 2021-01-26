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Фирменный почерк Абрамовича: Тухель подпишет недолгосрочный контракт с Челси
Томас уже едет в Лондон
Журналисту авторитетного издания The Athletic Дэвиду Орштейну стали известны детали трудового договора немецкого специалиста Томаса Тухеля в лондонском "Челси". Напомним, вчера, 25 января, "синие" уволили Фрэнка Лэмпарда с должности менеджера.
По информации источника, соглашение рассчитано на 1,5 года с опцией продления еще на 1 год, которую может активировать любая из сторон. Томас вылетел в Лондон и уже сегодня проведет свою первую тренировочную сессию в новой команде.
Напомним, завтра "Челси" сыграет с "Вулверхэмптоном" в рамках 20-го тура Английской Премьер-лиги.
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