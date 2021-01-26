Фирменный почерк Абрамовича: Тухель подпишет недолгосрочный контракт с Челси

Журналисту авторитетного издания The Athletic Дэвиду Орштейну стали известны детали трудового договора немецкого специалиста Томаса Тухеля в лондонском "Челси". Напомним, вчера, 25 января, "синие" уволили Фрэнка Лэмпарда с должности менеджера.

По информации источника, соглашение рассчитано на 1,5 года с опцией продления еще на 1 год, которую может активировать любая из сторон. Томас вылетел в Лондон и уже сегодня проведет свою первую тренировочную сессию в новой команде.

Напомним, завтра "Челси" сыграет с "Вулверхэмптоном" в рамках 20-го тура Английской Премьер-лиги.